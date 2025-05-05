Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 6 мая

Так, 6 мая в Украине будет облачно. Будут идти умеренные, на Севере небольшие кратковременные дожди. Только на Востоке и Юго-Востоке без осадков.

Ветер северо-восточный, в южной и восточной частях юго-западный. Порывы 5 – 10 метров на секунду.

Ночью +8 – +13, но в северных областях прохладнее, в частности, +4 – +9 градусов. Днем преимущественно +11 – +16. Только на Востоке и Юго-Востоке пригреет до +20 – +25 градусов.

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Прогноз погоды на 6 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах