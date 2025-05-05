Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Опять заморозки и даже снег: метеоролог удивил прогнозом погоды на неделю

Погода на 6 мая

Так, 6 мая в Украине будет облачно. Будут идти умеренные, на Севере небольшие кратковременные дожди. Только на Востоке и Юго-Востоке без осадков.

Ветер северо-восточный, в южной и восточной частях юго-западный. Порывы 5 – 10 метров на секунду.

Ночью +8 – +13, но в северных областях прохладнее, в частности, +4 – +9 градусов. Днем преимущественно +11 – +16. Только на Востоке и Юго-Востоке пригреет до +20 – +25 градусов.

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Погода на 6 мая

Прогноз погоды на 6 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +13 – +15
  • Ужгород +13 – +15
  • Львов +12 – +14
  • Ивано-Франковск +12 – +14
  • Тернополь +12 – +14
  • Черновцы +12 – +14
  • Хмельницкий +12 – +14
  • Луцк +12 – +14
  • Ровно +12 – +14
  • Житомир +12 – +14
  • Винница +12 – +14
  • Одесса +20 – +22
  • Николаев +20 – +22
  • Херсон +22 – +24
  • Симферополь +22 – +24
  • Кропивницкий +15 – +17
  • Черкассы +13 – +15
  • Чернигов +13 – +15
  • Сумы +13 – +15
  • Полтава +13 – +15
  • Днепр +20 – +22
  • Запорожье +22 – +24
  • Донецк +24 – +26
  • Луганск +22 – +24
  • Харьков +20 – +22