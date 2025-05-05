Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Знову заморозки й навіть сніг: метеоролог здивував прогнозом погоди на тиждень

Погода на 6 травня

Так, 6 травня в Україні буде хмарно. Йтимуть помірні, на Півночі невеликі короткочасні дощі. Тільки на Сході та Південному Сході без опадів.

Вітер північно-східний, у південній і східній частинах південно-західний. Пориви 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +8 – +13, але в північних областях прохолодніше, зокрема, +4 – +9 градусів. Удень переважно +11 – +16. Тільки на Сході й Південному Сході пригріє до +20 – +25 градусів.

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Погода на 6 травня

Прогноз погоди на 6 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +13 – +15
  • Ужгород +13 – +15
  • Львів +12 – +14
  • Івано-Франківськ +12 – +14
  • Тернопіль +12 – +14
  • Чернівці +12 – +14
  • Хмельницький +12 – +14
  • Луцьк +12 – +14
  • Рівне +12 – +14
  • Житомир +12 – +14
  • Вінниця +12 – +14
  • Одеса +20 – +22
  • Миколаїв +20 – +22
  • Херсон +22 – +24
  • Сімферополь +22 – +24
  • Кропивницький +15 – +17
  • Черкаси +13 – +15
  • Чернігів +13 – +15
  • Суми +13 – +15
  • Полтава +13 – +15
  • Дніпро +20 – +22
  • Запоріжжя +22 – +24
  • Донецьк +24 – +26
  • Луганськ +22 – +24
  • Харків +20 – +22