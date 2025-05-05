Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 6 травня
Так, 6 травня в Україні буде хмарно. Йтимуть помірні, на Півночі невеликі короткочасні дощі. Тільки на Сході та Південному Сході без опадів.
Вітер північно-східний, у південній і східній частинах південно-західний. Пориви 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі +8 – +13, але в північних областях прохолодніше, зокрема, +4 – +9 градусів. Удень переважно +11 – +16. Тільки на Сході й Південному Сході пригріє до +20 – +25 градусів.
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Прогноз погоди на 6 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +13 – +15
- Ужгород +13 – +15
- Львів +12 – +14
- Івано-Франківськ +12 – +14
- Тернопіль +12 – +14
- Чернівці +12 – +14
- Хмельницький +12 – +14
- Луцьк +12 – +14
- Рівне +12 – +14
- Житомир +12 – +14
- Вінниця +12 – +14
- Одеса +20 – +22
- Миколаїв +20 – +22
- Херсон +22 – +24
- Сімферополь +22 – +24
- Кропивницький +15 – +17
- Черкаси +13 – +15
- Чернігів +13 – +15
- Суми +13 – +15
- Полтава +13 – +15
- Дніпро +20 – +22
- Запоріжжя +22 – +24
- Донецьк +24 – +26
- Луганськ +22 – +24
- Харків +20 – +22