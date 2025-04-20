Похолодание еще будет: когда снова снизится температура
- В первой декаде апреля в Украине были заморозки и снег, но потом вернулось весеннее тепло.
- На следующей неделе снова ожидается похолодание. Синоптик сказала, когда именно снизится температура.
В первой декаде апреля в Украине резко ударили заморозки и выпал снег. Холодная погода удерживалась около недели. Далее снова пришло весеннее тепло. И хотя сейчас температура воздуха достигает уже до +24 градусов, позже может снова прийти похолодание.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Когда будет похолодание в Украине
Сейчас над Украиной располагается теплая воздушная масса. Она обеспечивает достаточно высокие значения температуры.
Ночью уже +7 – +12 градусов, а днем +19 – +24 градуса. Немножко свежее в Карпатах и на побережье морей. В субботу в большинстве западных областей – +14 – +20 градусов,
– отметила Наталья Птуха.
Также рассказала, что 24 – 25 апреля погода будет достаточно разнообразна. В четверг на Западе и Севере, а 25 – 27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Кстати, с 26 – 27 апреля снова ожидается снижение температуры. Синоптик заметила, что сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока, а, начиная с 26 апреля, процессы меняются на северо-западные снова.
Поэтому ожидаем постепенное снижение температуры на 5 – 10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть теперь. То есть когда у нас днем будет, например, 24 апреля +20 – +26, то потом снизится на 5 – 10 градусов, то есть местами уже может быть даже где-то до +10 – +15 градусов,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
В то же время добавила, заморозки пока не прогнозируются. Объяснила, пока что эти процессы будут больше с облачностью и осадками. При таких условиях заморозков не будет. Впрочем, синоптики еще будут уточнять прогноз.
Наталья Птуха отметила, что не бывает таких моментов, чтобы 20 градусов держалось всю весну и только потом шло на повышение.
"Нет, всегда есть колебания температуры различной интенсивности. В какие-то годы это колебание более ощутимое, в какие-то меньше. Пока у нас до 25 апреля стабильно тепло, а потом уже немножечко будет снижаться температура", – подытожила Птуха.
Заморозки и снег в апреле
- Синоптик также прокомментировала похолодание в первой декаде апреля. Подчеркнула, что чего-то чрезвычайно аномального не было.
- "Такие снижения температуры в апреле могут быть и каких-то рекордно низких значений, которых фактически зафиксировано не было. Некоторые метеостанции в отдельные дни могли зафиксировать, например, ночную температуру на несколько градусов ниже, чем когда-то наблюдалась на этой метеостанции. Но это совсем единичные случаи", – подчеркнула Птуха.
- Также отметила, что такое похолодание в апреле бывает. В этом году была особенность, что март был достаточно теплым и началась вегетация растений.
- "Поэтому после +20 градусов, которые у нас были в марте, эти снижения до минусов в апреле немного смущают. Но чего-то очень аномального в этом нет. То есть такое в апреле случается", – подчеркнула синоптик.