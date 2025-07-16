Температура упадет до 10 градусов: когда и в каких областях будет значительное похолодание

В Украине ожидается похолодание. Уже вскоре температура воздуха снизится. Кое-где похолодание будет ощутимым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет похолодание в Украине?

В ближайшие дни, 16 – 17 июля, на Западе, днем среды и на Житомирщине, Винницкой и Киевской области, а в четверг в Украине, кроме Юго-Востока, будут кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье местами ожидаются значительные осадки.

Далее, в пятницу, 18 июля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Только на Юго-Востоке без осадков.

Температура воздуха ночью 16 июля +15 – +20 градусов, на Юге и Востоке до +23 градусов. Днем на Западе +21 – +26 градусов, на Севере +25 – +30. Между тем на остальной территории +29 – +34 градусов, на Юге местами сильная жара +35 – +37 градусов.

В течение 17 – 18 июля в западных областях температура снизится ночью до +10 – +16 градусов, днем до +18 – +23 градусов,

– отметили синоптики.

Также добавили, что на остальной территории дневная жара постепенно спадет на 4 – 6 градусов.