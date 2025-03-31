Когда будет похолодание в апреле: в каких областях может выпасть снег

В начале апреля в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и похолоданием. В части областей температура воздуха может значительно снизиться, также будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в апреле

По всей Украине под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности пройдут осадки, временами значительные.

В конце недели, начиная с северных и западных областей, возможно существенное снижение температуры, выпадение снега и установление зимнего характера погоды,

– отметил метеоролог.

Только в юго-восточной половине Украины температура останется на достаточно высоком уровне.

Так, по прогнозу Кибальчича, в субботу, 5 апреля, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны, кроме Крыма и Приазовья пройдут дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом. Ночью +5 – +10 градусов, днем на Западе и Севере только +2 – +7, в остальных регионах +10 – +18, а на юге Одесской области до +20 градусов.

В воскресенье, 6 апреля, под влиянием активного циклона ожидается холодная и неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя, в западных и северных областях преимущественно мокрого снега. Кое-где осадки будут значительными.

На Севере и Западе ночью уже -4 – +1 градус, днем -4 – +1 градус. Между тем на Юге и Востоке ночью +3 – +8 градусов, днем +12 – +17 градусов.