В Украине ощутимо похолодает: когда снизится температура и в каких областях будет мокрый снег
- В Украине снова ожидается ощутимое снижение температуры. Синоптики назвали дату.
- В части областей возможен мокрый снег.
В апреле в Украине снова ожидается похолодание. Температура воздуха ощутимо снизится. Кое-где возможен мокрый снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.
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Когда будет похолодание в Украине
Синоптик рассказала, что по расчетам на 31 марта, уже на выходных, 5 – 6 апреля, в Украине ожидаются заливы холодного воздуха с северо-запада. Добавила, преимущественно это будет касаться западных и северных областей, частично центральных.
Ощутимое снижение температурных показателей. И кое-где даже по западным и северным областям снова в прогнозе может фигурировать мокрый снег. Пока местами. С приближением этих дат будем уточнять, но пока вот такие синоптические перспективы,
– отметила Наталья Птуха.
Добавила, что определенное снижение температуры будет по всей территории Украины. По Юго-Востоку не такое ощутимое.
А вот на Западе и Севере ночные минимумы снова могут где-то до нулевых температур доходить. Дневные максимумы невысокие, но пока преимущественно плюсовые,
– сказала представительница Укргидрометцентра.
По предварительным расчетам, снижение температуры, скорее всего, продержится до 9 апреля.