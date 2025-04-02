В Украине ощутимо похолодает: когда снизится температура и в каких областях будет мокрый снег

В апреле в Украине снова ожидается похолодание. Температура воздуха ощутимо снизится. Кое-где возможен мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.

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Когда будет похолодание в Украине

Синоптик рассказала, что по расчетам на 31 марта, уже на выходных, 5 – 6 апреля, в Украине ожидаются заливы холодного воздуха с северо-запада. Добавила, преимущественно это будет касаться западных и северных областей, частично центральных.

Ощутимое снижение температурных показателей. И кое-где даже по западным и северным областям снова в прогнозе может фигурировать мокрый снег. Пока местами. С приближением этих дат будем уточнять, но пока вот такие синоптические перспективы,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что определенное снижение температуры будет по всей территории Украины. По Юго-Востоку не такое ощутимое.

А вот на Западе и Севере ночные минимумы снова могут где-то до нулевых температур доходить. Дневные максимумы невысокие, но пока преимущественно плюсовые,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

По предварительным расчетам, снижение температуры, скорее всего, продержится до 9 апреля.