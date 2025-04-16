Потепление в Украине: когда и в каких областях пригреет до +25 градусов

Весеннее тепло наконец возвращается. На этой неделе в части областей даже пригреет до +25 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказывала, что на этой неделе украинцы наконец почувствуют настоящее весеннее тепло. Погоду в большинстве областей будет формировать поле высокого списка. Поэтому осадки преимущественно не ожидаются.

В среду только в западных областях кратковременные дожди. Кое-где возможны грозы.

Представительница Укргидрометцентра отмечала, что с 16 апреля заморозки полностью отступать. Так, ночью уже +3 – +10 градусов. Дневные максимумы будут составлять +17 – +22 градуса.

В конце недели даже по западным областям местами до +25 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик рассказывала, что, по предварительным прогнозам, апрель в Украине ожидается все же немного выше климатической нормы.

Впрочем, все зависит от того, какой будет вторая половина месяца, – будут ли гораздо выше температурные значения.

Добавим, средняя месячная температура предполагается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.