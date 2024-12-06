Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ориентировочный прогноз погоды на картах Укргидрометцентра.

Смотрите также Синоптик сказала, ударят ли сильные морозы в декабре

Потепление в Украине

Синоптики прогнозировали, что в течение суток 6 декабря в Украине от -3 до +2 градусов. Только на Юге днем +2 – +7.

На выходных в южной части ночью +1 – +6, днем +4 – +9, а в оккупированном Крыму даже до +13 градусов. Между тем на остальной территории ночью и днем 0 – +5 градусов. Ночью 7 декабря от -3 до +2 градусов.

В Карпатах 6 декабря -3 – -9 градусов, 7 и 8 декабря ночью 0 – -5, днем около 0 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 9 – 10 декабря морозы не ожидаются даже ночью, – в большинстве областей +2 – +4 градуса, в южных – до +7.

Днем преимущественно до +6. Впрочем, в части областей значительно больше. На Юге даже до +14 градусов.

Читайте также Погода на январь 2025: будет аномальное тепло или затяжные морозы

Кстати, накануне Наталья Птуха на брифинге в Media Center Ukraine рассказала, что во второй декаде декабря возможно повышение температуры воздуха на Юге.

"Декабрь, по расчетам, ожидаем в пределах нормы. Видим, что первая декада у нас в пределах нормы, но поскольку территория у нас большая, и есть предпосылки, что во второй декаде, с прохождением циклонов с юго-запада, могут быть повышения в южных регионах. То, возможно, в южных регионах даже немного снова будут выше температурные показатели", – отмечала синоптик.

Также представитель Укргидрометцентра рассказывала, что сильные морозы в декабре пока не ожидаются. Однако не стоит исключать, что заливы холода возможны.