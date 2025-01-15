Когда в Украине ослабнут морозы и снова будет потепление

В начале недели в Украине усилились морозы. Так, местами температура воздуха ночью снизилась до -14 градусов. Впрочем, уже вскоре снова ожидается потепление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будет ли -20 градусов: что говорят в Укргидрометцентре

Когда будет потепление

Накануне Наталья Птуха рассказывала, что на этой неделе прохладнее всего ночью 14 и 15 января. Синоптики прогнозировали на Прикарпатье и Закарпатье -8 – -14 градусов.

В ночь на четверг морозы уже будут ослабевать. В большинстве регионов Украины, кроме Юга и Юго-Востока уже будут составлять от +1 до -4 градусов,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Также добавила, что в течение недели дневные максимумы от -3 до +3 градусов.

Читайте также Какой будет погода до конца зимы: ждать ли сильных морозов и много снега

Интересно! Абсолютный максимум температуры воздуха, который за всю историю наблюдений фиксировали в Украине в январе, составляет +10 – +18 градусов, в Крыму до +21. В Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат +8 – +9 градусов.