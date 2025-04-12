Весеннее тепло наконец возвращается: когда в Украине снова пригреет до +20 градусов

В Украину идет потепление. Уже вскоре осадки прекратятся, а температура воздуха снова повысится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

В ближайшие двое суток, 13 – 14 апреля, осадки в Украине уже преимущественно без осадков. Только в воскресенье на Юго-Востоке небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. В понедельник на Западе небольшой дождь.

Ночью уже будет +1 – +6 градусов, только на поверхности почвы 0 – -3 градуса. Днем ожидается повышение температуры до +10 – +17 градусов.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, уже 15 – 16 апреля ночью в Украине ожидается до +7 – +9 градусов, днем +18 – +21. В западных областях местами возможен небольшой дождь.

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Погода на 12 – 16 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что с субботы в западных областях уже будет более высокая температура воздуха. Далее, в воскресенье, большая часть территории Украины почувствует, что весенняя погода возвращается.

Также представитель Укргидрометцентра добавила, что на выходных осадки будут постепенно прекращаться, ведь повысится атмосферный фронт.

По прогнозу синоптиков, следующая неделя уже обещает быть с весенней, довольно-таки классической, комфортной температурой.

"В большинстве регионов это от +13 до +17 градусов уже может прогреться приземный слой воздуха, начиная уже со вторника", – сказала Птуха.

Кстати, по предварительным прогнозам на месяц, апрель в Украине ожидается все же немного выше климатической нормы. Впрочем, все зависит от того, какой будет вторая половина месяца.

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Интересно! Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в апреле, достигает +26 – +33 градусов, в горных районах +21 – +22 градуса.