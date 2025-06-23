Когда будет жара +37 градусов, в каких областях – сильные ливни, грозы и град: погода на неделю

В последнюю неделю июня в Украине ожидается неустойчивая погода. Будут колебания температуры, дожди и порывистый ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю 23 – 29 июня

По прогнозу Кибальчича, до конца июня в Украине будет преобладать довольно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры и кратковременными дождями.

Синоптические условия будут способствовать поступлению влажного воздуха с запада и юго-запада Европы. Поэтому местами будут значительные дожди, временами шквалы и град.

Теплее всего на Юге и Закарпатье. В отдельные дни воздух может прогреться до +35 – +37 градусов. Между тем на остальной территории Украины температура в целом будет соответствовать климатической норме.

В понедельник, 23 июня, ночью на Востоке, Юге и Днепропетровщине, днем в Приазовье, Крыму и на Донбассе дожди, грозы, местами также возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ветер на Западе переменных направлений, в остальных регионах северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +7 – +15 градусов, на Юге +12 – +17 градусов. Днем +18 – +23 градуса, в южных и местами в западных областях +25 – +30 градусов.

Во вторник, 24 июня, ночью местами на Западе, днем также в северных и центральных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Также днем в отдельных населенных пунктах возможны град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду. В южных и юго-восточных областях будет преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +13 – +18 градусов, на Северо-Востоке +8 – +13. Днем +20 – +26 градусов, однако, на Юге, Закарпатье и в центральных областях уже +27 – +33 градуса.

В среду, 25 июня, ночью на Востоке, днем на Северо-Западе грозовые дожди. На остальной территории Украины осадки не ожидаются.

Ветер на Юге переменных направлений, в остальных областях западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +11 – +17 градусов, на Юге местами до +20 градусов. Днем +22 – +27, в южных регионах +28 – +33 градуса.

В четверг, 26 июня, на большей части территории Украины солнечно без осадков. Только ночью на Северо-Востоке, днем кое-где на крайнем Западе кратковременные грозовые дожди.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, в западной части днем во время грозы возможны локальные шквалы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +13 – +19 градусов, днем +23 – +29 градусов, на юге и на Закарпатье +31 – +36 градусов.

В пятницу, 27 июня, на Западе, Севере, в центральных и Одесской областях неустойчивая погода. Ожидаются грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ночью ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем юго-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +14 – +19 градусов, днем +22 – +28 градусов, в центральных и южных областях местами +32 – +37 градусов.

В субботу, 28 июня, ночью на севере Левобережья, днем на Западе, Севере и в центральных областях кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в большинстве областей возможны порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +11 – +17 градусов, днем +21 – +27 градусов, в Крыму и Приазовье местами до +30 градусов.

В воскресенье, 29 июня, на Северо-Востоке кратковременные дожди, временами с грозой. В остальных областях существенные осадки не ожидаются. и

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, утром и днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +12 – +18 градусов, днем +19 – +24 градуса, на Юге +24 – +29 градусов.