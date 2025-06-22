Когда в Украине будет жара: синоптики назвали дату потепления

Уже вскоре в Украине повысится температура воздуха. Ожидается жара, местами более +30 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Жара в Украине

В ближайшие дни, 22 и 24 июня на Западе, Севере и в центральных областях, 23 июня на Востоке и Юго-Востоке будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Между тем на остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер будет северо-западный, западный, 7 – 12 метров в секунду. Местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +9 – +15 градусов, на побережье морей до +16. Днем 22 июня +19 – +24 градуса, на Юге и Юго-Западе до +27 градусов.

23 – 24 июня в Украине, кроме северных областей, повышение температуры до +24 – +29 градусов, 23 июня на Закарпатье и Прикарпатье, 24 июня в южных областях местами до +30 – +32 градусов,

– прогнозируют синоптики.

К слову, абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в июне, достигает +32 – +38,5 градусов. В Херсонской, Одесской, Харьковской и Луганской областях местами даже +39–+39,8 градуса. В Карпатах и горах Крыма +25 – +33 градуса.