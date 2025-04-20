Будет ли резкое изменение погоды в ближайшие дни, в каких областях будут идти дожди и грозы

Часть Украины накроют дожди и грозы. Кое-где осадки будут несколько дней подряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Похолодание еще будет: когда снова снизится температура

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в большинстве южных областей, 22 – 23 апреля и в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Между тем на остальной территории пока без осадков.

Резкое изменение погоды в ближайшие трое суток не ожидается. Ночью +8 – +13 градусов. Днем пригреет до +21 – +26 градусов. Только в Карпатах и на побережье морей несколько прохладнее, – +15 – +20 градусов.

Погода на 21 – 23 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказывала, что с 25 апреля осадков в Украине уже будет больше. Будет царить больше поле пониженного атмосферного давления.