Дожди накроют всю Украину: когда ждать осадков, будут ли сильные ливни

В ближайшие дни в части областей будут идти дожди, местами также будут грозы. Впоследствии осадки могут накрыть всю Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что 21 мая в восточных и Днепропетровской областях, 22 – 23 мая в западных кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью +7 – +13, днем 21 – 22 мая +19 – +24 градуса. В пятницу 23 мая +21 – +26, на Западе +13 – +18 градусов. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

По ориентировочному прогнозу на картах, дожди ожидаются и 24 – 25 мая. В воскресенье осадки могут пройти по всей Украине. Впрочем, сильных ливней пока не прогнозируют.

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Дожди 21 – 25 мая / Скриншоты из Укргидрометцентра