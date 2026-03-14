Когда и где снизится температура в Украине, и вернутся ли дожди

В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода без осадков, лишь местами возможен незначительный дождь. Ночью возможны незначительные снижения температуры, однако днем показатели будут превышать отметку 0.

С понедельника погодные условия несколько изменятся. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Как изменится погода вскоре?

Синоптики сообщают, что в период с 14 по 16 марта осадков в Украине не будет, но в понедельник в юго-восточной и восточной частях местами возможен небольшой дождь. Ветер в основном будет восточного направления.

Согласно прогнозу, он будет двигаться со скорость от 5 до 12 метров в секунду, однако в воскресенье, 15 марта, на территории Крыма и в Приазовье местами возможны сильные порывы, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В течение дня столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов тепла. В субботу на крайнем западе пригреет до 17 градусов тепла.

В понедельник, 16 марта, погода несколько изменится, в юго-восточных областях температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне от 1 до 6 градусов тепла, днем прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла.

