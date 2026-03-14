Когда и где снизится температура в Украине, и вернутся ли дожди
- С 14 по 16 марта в Украине по большей части осадков не предвидят, но на юго-востоке возможен небольшой дождь.
- Температура ночью будет от 3 тепла до 2 мороза, днем – от 8 до 13 градусов тепла, местами будет до 17 градусов тепла.
В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода без осадков, лишь местами возможен незначительный дождь. Ночью возможны незначительные снижения температуры, однако днем показатели будут превышать отметку 0.
С понедельника погодные условия несколько изменятся. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Как изменится погода вскоре?
Синоптики сообщают, что в период с 14 по 16 марта осадков в Украине не будет, но в понедельник в юго-восточной и восточной частях местами возможен небольшой дождь. Ветер в основном будет восточного направления.
Согласно прогнозу, он будет двигаться со скорость от 5 до 12 метров в секунду, однако в воскресенье, 15 марта, на территории Крыма и в Приазовье местами возможны сильные порывы, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
В ночные часы температура воздуха будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В течение дня столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов тепла. В субботу на крайнем западе пригреет до 17 градусов тепла.
В понедельник, 16 марта, погода несколько изменится, в юго-восточных областях температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне от 1 до 6 градусов тепла, днем прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла.
Как ухудшится погода в Украине?
Ранее сообщали, что в конце недели погода в целом будет теплой и комфортной, хотя показатели несколько снизятся. Предупреждали о сильных порывах ветра, которые будут ощутимыми в некоторых частях страны.
Синоптик Виталий Постригань сообщал, что с началом новой рабочей недели на погоду начнут влиять атмосферные фронты южного циклона, из-за чего солнца станет меньше и температуры снизятся.
С началом понедельника, по данным другого синоптика, в некоторых регионах также могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В то же время местами прогнозируется неустойчивая и прохладная погода.