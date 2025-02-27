Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Где будет снег и дожди в ближайшие дни
Синоптики прогнозируют, что 28 февраля в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях пройдет дождь, кое-где со снегом. Дали, в первые весенние выходные, 1– 2 марта, в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, будет небольшой мокрый снег и дождь.
Кстати, на Северо-Востоке и Востоке местами на дорогах гололедица. Ветер в Украине южный и юго-восточный, 5– 10 метров в секунду.
Температура в восточных, 28 февраля также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью -6– -14 градусов. Днем от -4 до +1. Тем временем на остальной территории ночью 0– -7 градусов, на Западе от +3 до -2 градусов, днем +1– +7.
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Прогноз погоды на 28 февраля.– 2 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
Погода на луну
- По прогнозу Укргидрометцентра, средняя лунная температура воздуха предполагается.– +7 градусов, что на 1– 1, 5 градуса выше нормы. Между тем месячное количество осадков ожидается.– 42 миллиметра (в Карпатах кое-где 50– 74 миллиметра), что меньше нормы.
- Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в марте за всю историю метеонаблюдений, достигает -20– -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10– -27. Абсолютный максимум +19– +29, в Карпатах +14– +16 градусов.
- Накануне, в интервью 24 Канала синоптик Наталья Птуха отметила, стоит помнить, что март– это переходный месяц. Он может совмещаться как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие температурные показатели.