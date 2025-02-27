Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Якою буде погода у березні 2025: прогноз на перший місяць весни в Україні
Де буде сніг і дощі найближчими днями
Синоптики прогнозують, що 28 лютого у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях пройде дощ, подекуди зі снігом. Далі, у перші весняні вихідні, 1 – 2 березня, в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, буде невеликий мокрий сніг і дощ.
До речі, на Північному Сході та Сході подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні південний та південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура у східних, 28 лютого також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі -6 – -14 градусів. Вдень від -4 до +1. Тим часом на решті території вночі 0 – -7 градусів, на Заході від +3 до -2 градусів, удень +1 – +7.
Читайте також Чи будуть ще сильні морози, коли нарешті потепліє і настане весна: інтерв'ю про погоду в Україні
Прогноз погоди на 28 лютого – 2 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Погода на місяць
- За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря передбачається +1 – +7 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму. Тим часом місячна кількість опадів очікується 22 – 42 міліметри (у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри), що менше за норму.
- До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в березні за всю історію метеоспостережень, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27. Абсолютний максимум +19 – +29, у Карпатах +14 – +16 градусів.
- Напередодні, в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха наголосила, варто пам'ятати, що березень – це перехідний місяць. Він може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже доволі високі температурні показники.