Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де буде сніг і дощі найближчими днями

Синоптики прогнозують, що 28 лютого у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях пройде дощ, подекуди зі снігом. Далі, у перші весняні вихідні, 1 – 2 березня, в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, буде невеликий мокрий сніг і дощ.

До речі, на Північному Сході та Сході подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні південний та південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у східних, 28 лютого також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі -6 – -14 градусів. Вдень від -4 до +1. Тим часом на решті території вночі 0 – -7 градусів, на Заході від +3 до -2 градусів, удень +1 – +7.

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Прогноз погоди на 28 лютого – 2 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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