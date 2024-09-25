Как долго еще продлится метеорологическое лето: когда начнется настоящая осень

Сентябрь подходит к концу. Впрочем, в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. В ближайшие дни значительного похолодания еще не будет.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра в комментарии NV. Наталья Птуха сказала, когда именно ожидается ощутимое снижение температуры.

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Когда начнется настоящая осень

Синоптик отметила, что метеорологическое лето продолжается. Об осеннем холоде пока речь не идет. По словам Натальи Птухи, ощутимое снижение температуры ожидается аж в октябре.

Кстати, этот сентябрь по итогам месяца после соответствующих подсчетов специалисты, возможно, даже признают аномально теплым.

Эксперт рассказала, что в течение этой недели на территории Украины будет удерживаться преимущественно сухая и теплая погода. Днем воздух еще будет прогреваться до +20 – +27 градусов. Ночью в пределах +7 – +14. Только на Юге до +17.

Прохладнее всего, конечно же, в Карпатах. Там +4 – +9 и +15 – +19 градусов соответственно.

В то же время Птуха предупреждала, что в последнюю неделю сентября в отдельных регионах погода продемонстрирует свой переменчивый характер. В частности, 24 сентября – изменение направления воздушных потоков, повеет южный и юго-восточный ветер.

Это означает, что, возможно, киевлян уже меньше будет донимать плохой воздух. Дым с севера Киевщины не будет перемещаться в направлении столицы, а "мигрировать" где-то дальше на Север.

Между тем с Запада ожидается поступление в Украину атмосферных фронтов. Однако они проявят себя в виде небольших отдельных дождей разве что в западных регионах, частично на Житомирщине, в Винницкой и Киевской области ориентировочно 25 – 26 сентября. После и уже до следующих выходных в Украине снова будет царить погода без осадков.

Кстати, воздух с юга принесет больше тепла. Птуха отметила, что 27 – 28 сентября будет вообще настоящее лето. В конце недели ночью +11 – +17, днем +22 – +28. Только на Западе прохладнее, в частности, +14 – +20 градусов.

По словам эксперта, октябрь принесет в Украину немного осенней свежести. Если сейчас днем преимущественно +20 – +25, то в начале следующего месяца будет не выше, чем +15 – +20 градусов на большей части территории нашего государства.

"Температура воздуха немного снизится и будет приближаться к климатической норме", – отметила Наталья Птуха.