Ударят ли в Украине сильные морозы

В конце этой недели в Украину пришло похолодание. Часть областей засыпало снегом. Уже вскоре ожидается усиление морозов.

Но возможны ли еще сильные морозы – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

Синоптики прогнозировали на воскресенье, 16 марта, ночью в западных, северных, местами центральных областях от +3 до -2 градусов, днем +3 – +8 градусов. На остальной территории ночью +4 – +9, на крайнем Юге до +12, днем +8 – +13, на Юге и Юго-Востоке еще +15 – +20 градусов.

Впрочем, уже 17 – 19 марта воздушные потоки окончательно изменятся на северо-западные. И на территорию Украины будет поступать с севера арктический воздух. Температура воздуха снизится.

Ночью начиная с 17 числа температура составит даже -1 – -8 градусов местами по Украине. Днем 0 – +6 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Кстати, стабильных морозов в день не будет. Только где-то локально может быть по Северо-Востоку или в Карпатском регионе около 0 градусов, впрочем, все равно до плюсовых значений будут подниматься столбики термометров.

"То есть будет 0 – +5, 0 – +6 градусов. По Югу и Юго-Востоку вообще даже +5 – +10 градусов может быть 17 числа, немножко ниже только 18 – 19 марта", – рассказала синоптик.

Также Наталья Птуха ответила, ждать ли еще больших морозов, – более 10 – 15 градусов.

Нет, -10 градусов не может быть. Ожидается только мороз -1 – -6 градусов, местами -8 градусов максимум, в зависимости от рельефа. То есть умеренные, не сильные морозы,

– подчеркнула синоптик.

Заметила, в принципе, в марте такая погода бывает. Важно понимать, что это переходный месяц на стыке холодного и теплого сезонов. Поэтому марту могут быть присущи как такие высокие температуры, что почти приближаются к летним, так и зимние проявления.

"В принципе, вот это мы наблюдаем из года в год. Ничего такого, чего-то очень чрезвычайного здесь нет. Просто такие погодные условия в марте бывают", – подчеркнула Наталья Птуха.

Также синоптик отметила, что эти выходные и даже до конца следующей рабочей недели, морозы ночью все же остаются. Впрочем, после 20 марта они уже будут иметь тенденцию к ослаблению.

"А дневная температура все же, несмотря на эти морозы, будет плюсовой. Поэтому, как только осадки прекратятся, конечно, будет уже весеннее солнышко, и оно достаточно интенсивно будет прогревать приземный слой воздуха", – отметила синоптик.