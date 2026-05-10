Когда выпадет сильный дождь и прогремят грозы: синоптики предупреждают о непогоде

В ближайшие дни погода в Украине станет несколько прохладнее, температуры снизятся по сравнению с прошлыми днями. В то же время такое незначительное похолодание местами будет сопровождаться дождями и грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Будет ли резкое изменение погоды?

По данным специалистов, по территории страны в течение 10 – 12 мая местами выпадут умеренные дожди, которые местами могут сопровождаться грозами. В то же время в некоторых регионах подобные осадки будут большой интенсивности.

Согласно обнародованной информации, значительные дожди прогнозируют 10 мая в центральных, Киевской и Сумской областях и 12 мая в Карпатах. Впрочем, в части областей все же будет преобладать погода без ощутимых осадков.

Только 10 мая на крайнем западе, востоке и юго-востоке страны, 11 мая в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях без осадков,

– говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, уже днем она составит в пределах от 13 до 18 градусов тепла. Зато местами будет теплее – до 26 градусов тепла пригреет на востоке и юго-востоке.



Погода на 10 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Уже 11 и 12 мая суточная амплитуда температуры возрастет, то есть разница между ночными и дневными показателями станет ощутимее. Ночью синоптики прогнозируют от 5 до 12 градусов тепла, днем ожидается от 17 до 22 градусов тепла.



Погода на 11 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра на 11 мая 2026 года



Погода на 12 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

О чем предупреждали синоптики?

Укргидрометцентр предупреждал, что с 10 по 11 мая в большинстве областей будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением станут Крым, Волынская, Одесская, Николаевская и Закарпатская области.

В частности, 11 мая к ним присоединятся Запорожская, Кировоградская, а также Днепропетровская области. Поэтому во всех вышеупомянутых регионах погодные условия будут менее благоприятными для возникновения возможных возгораний.

Какую погоду ждать в Украине?

Синоптик Виталий Постригань сообщал, что в ближайшее время в Украине будут сохраняться прохладные и влажные погодные условия из-за поступления новых циклонов. По его словам, возможны осадки в виде дождя и грозы.

В общем, как ранее сообщали синоптики, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. В то же время столбики термометров опустятся на минимум несколько градусов, за исключением некоторых регионов.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что до конца текущей недели, то есть еще на выходных в западных, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях возможны грозы, которые будут сопровождаться шквалами.