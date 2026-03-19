Будет ли после аномальной зимы жаркое лето: что говорят синоптики

Лето 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы, однако об аномальной жаре говорить рано. Синоптики связывают возможные температурные колебания с глобальными климатическими процессами.

В то же время точный прогноз пока остается неопределенным. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для NV.

Какой будет погода летом 2026 года?

В Украине лето 2026 года может быть теплее, чем обычно, однако оснований говорить о стабильной аномальной жаре пока нет.

По ее словам, одним из ключевых факторов, который может повлиять на погоду, является климатическое явление Эль-Ниньо – периодическое повышение температуры воды в Тихом океане. Оно сопровождается изменениями ветров, атмосферного давления и режима осадков и часто ассоциируется с более жаркими периодами на планете.

В то же время синоптик отмечает, что прямой связи между Эль-Ниньо и погодой именно в Украине нет. Вероятность развития этого явления пока оценивается примерно в 40%, поэтому делать окончательные выводы о характере лета еще рано.

Во-первых, вероятность сценария, при котором будет развиваться Эль-Ниньо, пока составляет 40%. А во-вторых, прямой корреляции именно с погодой в Украине нет. Если говорить в целом о процессах на Земле, то обычно есть определенный баланс. Например, нынешний январь в мире был на пятом месте по количеству тепла за историю наблюдений, тогда как у нас, в Украине, – наоборот, был очень холодным, как, собственно, и февраль,

– добавила эксперт.

Таким образом, лето 2026 может быть как теплее нормы, так и близким к средним показателям. Окончательные прогнозы станут более точными ближе к сезону.

