Заморозки и сильные ветры: какой будет погода в первые дни мая
- В начале мая в Украине ожидаются заморозки и сильные порывы ветра, в частности, 15 – 20 метров в секунду в северных и центральных областях 1 мая.
- 2 мая в западных, северных, центральных областях, а также в восточных (Сумская, Черниговская, Полтавская, Днепропетровская) возможны ночные заморозки 0 – 5 градусов, объявлен желтый уровень опасности.
В начале мая в Украине могут быть заморозки и сильные порывы ветра. В нескольких областях объявлен повышенный уровень опасности (желтый).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какую погоду ожидать в первые дни мая
Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях. Могут быть сильные порывы ветра и ночные заморозки.
В нескольких областях объявлен желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра
Порывы ветра 15 – 20 метров в секунду ожидаются 1 мая в северных и центральных областях нашей страны.
В западных, северных, большинстве центральных областей 2 мая и в восточных: Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью на поверхности почвы возможны заморозки 0 – 5 градусов. В соответствующих областях объявлен желтый уровень опасности.
Похолодание ожидается также в Киевской области. Синоптики предупреждают о заморозках 0 – 5 градусов на поверхности почвы 2 мая ночью.
Ранее синоптики предполагали возможность заморозков, но не подтверждали их. В начале мая в большинстве областей также могут пройти дожди.