Заморозки и сильные ветры: какой будет погода в первые дни мая

В начале мая в Украине могут быть заморозки и сильные порывы ветра. В нескольких областях объявлен повышенный уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какую погоду ожидать в первые дни мая

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях. Могут быть сильные порывы ветра и ночные заморозки.

В нескольких областях объявлен желтый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра

Порывы ветра 15 – 20 метров в секунду ожидаются 1 мая в северных и центральных областях нашей страны.

В западных, северных, большинстве центральных областей 2 мая и в восточных: Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью на поверхности почвы возможны заморозки 0 – 5 градусов. В соответствующих областях объявлен желтый уровень опасности.

Похолодание ожидается также в Киевской области. Синоптики предупреждают о заморозках 0 – 5 градусов на поверхности почвы 2 мая ночью.

Ранее синоптики предполагали возможность заморозков, но не подтверждали их. В начале мая в большинстве областей также могут пройти дожди.