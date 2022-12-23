Украину накроет затяжное потепление: в каких областях будет плюсовая температура
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в ближайшее время будет теплая погода. Морозы и снег синоптики не прогнозируют.
В Украину движется потепление
По меньшей мере, до 27 декабря температура воздуха в Украине будет теплой. Морозов в этот период ожидать не стоит.
Читайте также На Рождество Украину будут заливать дожди: какую погоду обещают 25 декабря
23 – 24 декабря в западных, северных и центральных областях обещают дожди. Небо будет облачным с прояснениями, а ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В целом температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +3…+5 градусов. В Кировоградской области будет холоднее – +1…+3 градусов. В Крыму столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов.
25 декабря дожди распространятся на южные области и накроют всю территорию Украины. В Центре возможен снег. Следует заметить, что воздух станет на 1 – 2 градуса теплее.
Интересно Погода влияет на экономику Европы, – The Economist
26 декабря в Украине тоже будет мокро, но на Западе температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов. В нескольких областях столбики термометров впервые за несколько дней опустятся ниже 0 градусов. Речь идет о:
- Киевской,
- Житомирской,
- Кировоградской,
- Сумской,
- Полтавской областях.
27 декабря осадки все еще не покинут Украину. На Прикарпатье, Буковине, Запорожье, Донбассе и Харьковщине обещают мокрый снег.