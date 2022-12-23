Украину накроет затяжное потепление: в каких областях будет плюсовая температура

В Украине в ближайшее время будет теплая погода. Морозы и снег синоптики не прогнозируют.

В Украину движется потепление

По меньшей мере, до 27 декабря температура воздуха в Украине будет теплой. Морозов в этот период ожидать не стоит.

Читайте также На Рождество Украину будут заливать дожди: какую погоду обещают 25 декабря

23 – 24 декабря в западных, северных и центральных областях обещают дожди. Небо будет облачным с прояснениями, а ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В целом температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +3…+5 градусов. В Кировоградской области будет холоднее – +1…+3 градусов. В Крыму столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов.

25 декабря дожди распространятся на южные области и накроют всю территорию Украины. В Центре возможен снег. Следует заметить, что воздух станет на 1 – 2 градуса теплее.

Интересно Погода влияет на экономику Европы, – The Economist

26 декабря в Украине тоже будет мокро, но на Западе температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов. В нескольких областях столбики термометров впервые за несколько дней опустятся ниже 0 градусов. Речь идет о:

Киевской,

Житомирской,

Кировоградской,

Сумской,

Полтавской областях.

27 декабря осадки все еще не покинут Украину. На Прикарпатье, Буковине, Запорожье, Донбассе и Харьковщине обещают мокрый снег.