Будут лить несколько дней: в Украину вернутся сильные дожди

Уже несколько недель в Украине преимущественно сухая и солнечная погода. Однако такая комфортная погода не задержится до конца осени. Вскоре в украинские города вернутся дожди.

Когда в Украине прогнозируют мокрую погоду

Дожди накроют большинство городов Украины 23 – 24 октября. В Киеве ливни прогнозируют на целую неделю.

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Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +10…+14 градусов. Сильнейшие дожди синоптики обещают 27 – 28 октября. В эти дни прогнозируются дожди во всех городах Украины. Только на Юге они будут менее интенсивны.

Что интересно, на Востоке сильное похолодание произойдет уже после завершения дождливого периода. Так, 30 октября температура воздуха в Харькове опустится до +5 градусов. При этом дождя уже не будет, а на небе даже появится солнце, которое уже не будет греть.

Дольше дождливый период задержится в центральных областях. Там осадки обещают каждый день. В западных регионах дожди будут не столь сильны и продолжительны.

Будет ли еще в Украине тепло в октябре

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о "температурных карусели" в течение недели 17 – 23 октября. Сначала воздух прогреется до +22 градусов, а ближе к середине недели температура упадет до +6 градусов. В большинство областей придут дожди, а в Карпатах выпадет снег.

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Подобная погода связана с тем, что территорию нашей страны накроет атмосферный фронт.

В то же время, Диденко заверила, что это похолодание будет не окончательным. По ее словам, в октябре в Украине еще будет тепло.