От ночных морозов до +14 градусов днем: какой будет погода в Украине на этой неделе

В первую неделю ноября в Украине будет постепенно холодать. Под влиянием антициклона будет преобладать погода без осадков, однако местами все же будут идти дожди.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 2 ноября, ночью и утром небольшой дождь местами ожидается на севере Левобережья. Местами в регионах может образовываться туман. В западных областях температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, а днем поднимется до +6...+11 градусов. На остальной территории страны ожидается +4...+9 градусов ночью и +9...+14 градусов днем.

Во вторник, 3 ноября, небольшие дожди пройдут в Одесской и Винницкой областях, а также на Буковине. Температура воздуха в западных регионах ночью составит 0...+5 градусов, днем +6...+11 градусов. В остальных областях ночью ожидается +4...+9 градусов, а днем повышение до +9...+14 градусов.

В среду, 4 ноября, в южных областях и в Крыму синоптики прогнозируют дожди. В северных и западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах -1…+4 градусов ночью и +4...+9 градусов днем. В остальных регионах ночная температура будет выше – +5...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В четверг, 5 ноября, по всей территории страны осадков не ожидается под влиянием антициклона с запада. Ночью температура воздуха снизится до -2…+3 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +3…+8 градусов. В Закарпатье будет несколько теплее – до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, сохранится погода без осадков. Температура воздуха составит -1...+4 градуса ночью и +5...+11 градусов днем.

В субботу, 7 ноября, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит -2...+3 градуса, а днем повысится до +6...+11 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, будет преобладать сухая и устойчивая погода в условиях повышенного атмосферного давления. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2…+3 градусов ночью и +7...+12 градусов днем.