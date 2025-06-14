Аномальный холод, дожди, грозы и град: какой будет погода в ближайшие дни

На выходных, 14 – 15 июня, по всей территории Украины ожидается холодная погода. Кое-где будут дожди и порывистый ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

Кибальчич отметил, что в ближайшие дни на большей части Украины ожидаются аномально низкие температурные показатели. В целом погода будет неустойчивой и влажной.

Метеоролог объяснил, что все из-за развития циклонической деятельности на фоне господства холодной воздушной массы арктического происхождения.

Только на Западе без существенных осадков. Дожди пройдут во многих регионах. Кое-где также будут грозы, мелкий град и порывистый ветер.

В субботу, 14 июня, на Западе под влиянием гребня антициклона осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западного направления, 7 – 12 метров на секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +7 – +12, днем +17 – +22, только на Закарпатье до +26 градусов.

На Севере ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, во время грозы местами может усиливаться до 15 – 20 метров в секунду. Ночью +8 – +13, днем +16 – +21.

В центральных регионах страны ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, также возможны шквалы, 15 – 20 метров на секунду. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров на секунду. Ночью +9 – +14, днем +18 – +23 градуса.

На Юге ночью без существенных осадков, днем грозовые дожди, в отдельных населенных пунктах также возможен град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, в Одесской области днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +10 – +15, днем +20 – +25 градусов.

На Востоке ночью местами возможен небольшой дождь, днем умеренные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +8 – +13, днем +19 – +24 градуса.

В воскресенье, 15 июня, на Западе без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +6 – +11, днем +21 – +26 градусов.

На Севере в течение суток небольшие, местами умеренные дожди. Днем возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +9 – +14, днем +16 – +21 градус.

В центральных областях небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем временами 15 – 20 метров на секунду. Ночью +9 – +14, днем +18 – +23 градуса.

На Юге кратковременные дожди, местами грозы, в Крыму и Приазовье днем местами сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, днем порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +10 – +15 градусов, днем +20 – +25 градусов.

На Востоке в течение всех суток ожидается дождливая погода. Кое-где значительные осадки, днем возможны грозы и град. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +8 – +13 градусов, днем +17 – +22 градуса.