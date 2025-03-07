Возможно ли в марте сильное потепление вплоть до +30 градусов

В Украине уже потеплело до +17 градусов. Интересно, что абсолютный максимум температуры, который когда-либо фиксировали в марте, достигает +19 – +29 градусов.

Но возможны ли такие высокие показатели уже вскоре – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Потепление в Украине

Синоптик ответила, возможно ли потепление до +29 градусов.

Пока что выше чем +20 градусов не ожидаем. Разве что локально возможно на каких-то отдельных метеостанциях. Но пока говорим о +17, в таких пределах. Преимущественно это юго-западные регионы, – отметила Наталья Птуха.

Добавила, 8 – 9 числа возможно местами до +18 градусов прогреется приземный слой воздуха по южным областям. Остальная территория все же останется в пределах +10 – +16 градусов.

"В принципе, по прогнозам и тенденциям в дальнейшем, эта неделя у нас теплая. И следующая начинается практически с такими же температурами. Но после 10 числа, со вторника, немножечко может быть определенное снижение температуры. Не критично, просто на несколько градусов ниже, без этих +17 – +18 градусов", – отметила синоптик.

Прогноз на месяц

Наталья Птуха подчеркнула, март всегда преимущественно более сухой месяц. Количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами возможно 50 – 74 миллиметра, впрочем, это все равно меньше нормы.

"Потому что, как видим, первая декада точно у нас без осадков практически. То есть никак не достигнем каких-то высших показателей", – сказала синоптик.

Добавила, средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах +1 – +7. В целом это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

"Это означает, что если сейчас у нас высокие значения температуры, то в дальнейшем может быть определенное снижение", – отметила представитель Укргидрометцентра.

Интересно! Абсолютный минимум, который за всю историю наблюдений фиксировали в марте, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.