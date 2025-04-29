Будут ли еще заморозки, в каких областях будут идти дожди: прогноз погоды на 30 апреля

Погода в Украине в среду, 30 апреля, будет комфортной. Жителям части областей перед выходом из дома стоит взять с собой зонтик: кое-где пройдут дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В последний день апреля погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса. Она будет поступать из района Балтики. Атмосферное давление будет снижаться.

Синоптики также отметили, что заоблачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от выхолаживания. Впрочем, днем будет препятствовать его значительному прогреву. К счастью, заморозки в Украине уже не ожидаются.

Температура ночью +6 – +11 градусов, днем +17 – +22 градуса,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В среду сохранится сухая погода. Малоактивный атмосферный фронт днем обусловит только в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, в Карпатах также днем местами небольшие осадки.

Переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 30 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах