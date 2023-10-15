Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Какой погоды ждать уже этой ночью, передает 24 Канал.
Обратите внимание По-настоящему холодно, – синоптик предупредила об ухудшении погоды, первом снеге
Осторожно, опасные явления
По прогнозу синоптиков, опасные метеорологические явления ожидаются на территории Украины уже в эту ночь.
"Ночью 16 октября в большинстве центральных и Сумской областях сильный дождь. Утром и днем 16 октября в Украине (кроме северной части) порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, I уровень опасности, желтый", – подчеркнули в Укргидрометцентре.
Кстати говоря Уже в большинстве областей: когда в Украине будет идти первый снег
Где ждать сильных дождей / Скриншот из Укргидрометцентра
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Подробный прогноз погоды на трое суток.
- Синоптики также обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток. В частности, рассказали, чего ждать с 16 по 18 октября.
- Так, в понедельник будут идти дожди. Ночью в центральных и местами северных областях, днем местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине осадки. Без дождя только ночью на Юго-Востоке.
- Ветер северо-западный (в юго-восточной части южный). Утром и днем с порывами 15 – 20 метров в секунду (в северной части местами).
- Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +6...+11, днем +12...+18. Тем временем на остальной территории только +3...+8 и +7...+12 соответственно.
- Кстати, в Карпатах снова ожидается дождь и мокрый снег. Ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0...+5 градусов.
- 17 – 18 октября уже без осадков. Впрочем, днем среды в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Кроме того, ожидается понижение ночной температуры, а на Юге и Востоке также дневной на 3 – 5 градусов.