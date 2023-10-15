Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Какой погоды ждать уже этой ночью, передает 24 Канал.

Обратите внимание По-настоящему холодно, – синоптик предупредила об ухудшении погоды, первом снеге

Осторожно, опасные явления

По прогнозу синоптиков, опасные метеорологические явления ожидаются на территории Украины уже в эту ночь.

"Ночью 16 октября в большинстве центральных и Сумской областях сильный дождь. Утром и днем 16 октября в Украине (кроме северной части) порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, I уровень опасности, желтый", – подчеркнули в Укргидрометцентре.

Кстати говоря Уже в большинстве областей: когда в Украине будет идти первый снег

Где ждать сильных дождей / Скриншот из Укргидрометцентра

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Подробный прогноз погоды на трое суток.