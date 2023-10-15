Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Якої погоди чекати вже цієї ночі, передає 24 Канал.
Зверніть увагу По-справжньому холодно, – синоптикиня попередила про погіршення погоди, перший сніг
Обережно, небезпечні явища
За прогнозом синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються на території України вже цієї ночі.
"Вночі 16 жовтня у більшості центральних та Сумській областях значний дощ. Вранці та вдень 16 жовтня в Україні (крім північної частини) пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, I рівень небезпечності, жовтий", – підкреслили в Укргідрометцентрі.
До речі Вже у більшості областей: коли в Україні йтиме перший сніг
Де чекати значних дощів / Скриншот з Укргідрометцентру
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Детальний прогноз погоди на три доби
- Синоптики також оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби. Зокрема, розповіли, чого чекати з 16 по 18 жовтня.
- Так, у понеділок йтимуть дощі. Вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні опади. Без дощу тільки вночі на Південному Сході.
- Вітер північно-західний (у південно-східній частині південний). Вранці та вдень з поривами 15 – 20 метрів на секунду (у північній частині місцями).
- Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі +6...+11, вдень +12...+18. Тим часом на решті території тільки +3...+8 і +7...+12 відповідно.
- До речі, у Карпатах знову очікується дощ та мокрий сніг. Вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0...+5 градусів.
- 17 – 18 жовтня вже без опадів. Втім, вдень середи у північно-східних областях подекуди невеликий дощ. Окрім того, очікується зниження нічної температури, а на Півдні та Сході також денної на 3 – 5 градусів.