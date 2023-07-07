Жары не будет: в каких областях Украины значительно похолодает

Синоптики снова предупреждают о похолодании. На этой неделе в части областей нашего государства снизится температура.

Вместо летней жары в части Украины будет прохлада. Где именно снизится температура и на сколько градусов, передает 24 Канал.

Смотрите также Украину накроют мощные грозы: где и сколько дней будет ненастье

В июле снова снизится температура

Синоптики спрогнозировали, какая погода будет 7 и 8 июля. Так, ночью +16...+22 градуса. На Юге и Востоке уже до +25.

Впрочем, 8 июля в западных областях только +13...+18 градусов. Интересно, что пока в южных и юго-восточных регионах будет сильная жара +35...+37 градусов (и это в тени), в других резко похолодает.

В западных, в субботу и в северных и центральных областях понижение дневной температуры на 3 – 6 градусов,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта

Прогноз на 8 июля / Скриншот из Укргидрометцентра