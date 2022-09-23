Осень удивит украинцев солнцем и +25 градусами: в каких областях ждать резкое потепление

Температура в Украине в нескольких областях уже скоро поднимется на 10 градусов. Такое резкое потепление синоптики обещают в южных областях.

Когда ждать потепления

23 сентября столбики термометров на Юге Украины будут показывать +14...+17 градусов. 24 сентября воздух прогреется на 2 – 3 градуса.

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Уже 27 сентября небо на Юге прояснится, а дождь перестанет идти. В Херсоне температура воздуха прогреется до +23...+25 градусов. В Крыму и Николаеве – на 1 градус меньше.

Потеплеет и на востоке Украины. Там столбики термометров покажут +22 градуса.

В Киеве после +11 градусов люди смогут порадоваться +22 градусам. Однако, несмотря на то, что воздух станет значительно теплее, дожди никуда не денутся.

Добавим, что жители западных областей потепления не почувствуют. Зато 24 сентября они могут насладиться ясным и солнечным небом. Правда, осеннее солнце уже не будет греть, как летом.

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Какую погоду обещают в октябре

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в начале октября в Украине ожидаются осадки. Однако дождливый период не задержится. Ближе к середине месяца наконец придет бабье лето.

После 14 октября в Украину придет холодный воздух, однако морозов еще не будет.