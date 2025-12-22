Арктический холод накроет Украину: в каких областях ждать заморозки в ближайшее время

Из-за вторжения арктического воздуха с севера в Украине ожидается снижение температуры. Похолодание может быть 24 –26 декабря.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующие областные центры по гидрометеорологии.

Что известно о резком похолодании в Украине?

В ряде областей Украины ожидается снижение температуры из-за вторжения арктического воздуха с севера. Областные центры по гидрометеорологии сообщили гражданам о похолодании.

У Львове в начале недели может выпасть снег, а в конце недели осадки прекратятся. Будет наблюдаться постепенное снижение температуры ночью от 0...-5 градусов до -6...-11 градусов, днем около 0 градусов.

Будет ли снег на Рождество?