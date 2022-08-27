Сентябрь в Украине будет самым теплым за последние 30 лет, – синоптик

В сентябре украинцы смогут наслаждаться теплом и солнцем. Ведь погода в первый месяц осени в Украине будет еще летней.

О том, каким будет сентябрь в Украине, журналистам 24 канала рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

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В сентябре будет дефицит осадков

Сентябрь – первый месяц метеорологической осени, в течение которого происходит постепенный переход от летних к осенним процессам. Ожидается, что в этом году в течение сентября, особенно в первой половине, на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода,

– подчеркнула Балабух.

Средняя температура воздуха за месяц может быть на 1 градус выше последних 30 лет. В южных и восточных областях возможен дефицит осадков. Там воздух будет засушливым. В то же время Запад наконец-то накроет долгожданная влага после жарких августовских дней.

Какая будет погода осенью

На большинстве территории Украины первая часть осени будет теплой и засушливой. В то же время во второй половине осени теплые и холодные воздушные массы будут чередоваться, поэтому погода будет неустойчивой.

На территорию Украины будет попадать арктический воздух. Он вызовет туманы, пасмурные дни, заморозки и морось. Кроме того, в Карпатах возможны снегопады и гололедица.

В целом погода в Украине, по словам Балабух, будет формировать область высокого давления и процессы в Тихом океане.