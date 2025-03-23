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24 Канал Новости Украины В Украине объявили штормовое предупреждение: непогода накроет почти все области
23 марта, 14:00
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В Украине объявили штормовое предупреждение: непогода накроет почти все области

Юлия Мурина
Основні тези
  • Объявлено штормовое предупреждение на 23 – 24 марта.
  • Непогода ожидается в большинстве областей Украины.

Синоптики предупреждают об опасности. В большинстве областей ухудшится погода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Штормовое предупреждение на 23 – 24 марта

В воскресенье, 23 марта, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях усилится ветер. Порывы 15 – 20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение на 23 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Уже в понедельник, 24 марта, шквальный ветер будет по почти всей Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины. Порывы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий,
– подчеркнули в Укргидрометцентре.

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Штормовое предупреждение на 24 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз погоды на трое суток

  • По прогнозу Укргидрометцентра, 24 – 26 марта в Украине, кроме Юга, будут дожди, 24 марта на большей части территории днем порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров на секунду.
  • Ночью +1 – +7 градусов, на Юге до +9. Днем +11 – +17 градусов.
  • 24 марта в большинстве областей, 25 марта на Западе и Севере +7 – +13 градусов.