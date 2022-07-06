В Украине снова объявили штормовое предупреждение

Непогода в Украине остается актуальной проблемой. Жителям большинства областей 7 июля нужно снова готовиться к грозе и шквальному ветру.

Длительная жара заставила украинцев мечтать о дожде. Природа решила воплотить желание людей "по полной".

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Снова штормовое предупреждение

В ГСЧС сообщили о том, что в Украине снова объявили о штормовом предупреждении. Непогода накроет большинство областей нашей страны.

В западных, северных, большинстве центральных областей, местами в Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

Какой прогноз погоды на 7 июля

Синоптики сообщали, что на Западе небо будет ясным, но уже после обеда его затянет облаками. Обильных осадков не предполагалось. Температура воздуха составит – +22…+24 градуса.

На Востоке обещали более теплую температуру до +34 градусов. Осадков также не прогнозировали, хотя солнце иногда должно было прятаться за тучи.

На Севере облачная погода будет весь день, регион накроет дождями и ливнями. Аналогичная ситуация и на Юге.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

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