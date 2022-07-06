Тривала спека змусила українців мріяти про дощ. Природа вирішила втілити бажання людей "на повну".

Читайте до теми Спека не планує відступати, у більшості регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 7 липня

Знову штормове попередження

У ДСНС повідомили про те, що в Україні знову оголосили про штормове попередження. Негода накриє більшість областей нашої країни.

У західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині та Миколаївщині грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– йдеться у повідомленні.

Яким є прогноз погоди на 7 липня

Синоптики повідомляли, що на Заході небо буде ясним, але вже по обіді його затягне хмарами. Рясних опадів не передбачалося. Температура повітря складе – +22...+24 градуси.

На Сході обіцяли теплішу температуру до +34 градусів. Опадів також не прогнозували, хоче сонце інколи мало ховатися за хмари.

На Півночі хмарна погода буде увесь день, регіон накриє дощами та зливами. Аналогічна ситуація й на Півдні.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря складе +23...+25 градусів.

Дивіться відео до теми – гроза та злива у Львові: як це було