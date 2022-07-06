Найспекотніше буде на Сході та Півдні – до +35 градусів.

Важливо Знову грози та град: на Львівщині оголосили штормове попередження

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, протягом 7 липня спека і далі відступатиме.

Не лише в західних, а й у північних та значній частині центральних областей дихати вже буде можна на повні груди за температури повітря +22...+28 градусів,

– зазначила Діденко.

Спека не відступатиме лише на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині. Там прогнозують аж до +35 градусів.

Чи чекати на опади

Дощі з грозами більш ймовірні у північних, місцями центральних областях, на Одещині та Миколаївщині.

На решті території зберігатиметься суха та спекотна погода. У Києві 7 липня очікується комфортна температура повітря. Дощ з грозою очікується у столиці у ніч проти четверга. Вдень ймовірність злив менша.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Ясним небо на Заході буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Однак опадів не прогнозують. Температура повітря складе +22...+24 градуси. На Сході буде значно тепліше – +32...+34 градуси. Сонце інколи ховатиметься за хмарами, але опадів не буде.

У частині північних регіонів хмарна погода протримається весь день. Синоптики попереджають про грози та зливи. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. Ідентична ситуація і на Півдні. Там пануватиме спека – до +34 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря складе +23...+25 градусів.

Прогноз погоди в містах України на 7 липня

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +21...+23

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +32..+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +25...+27

Суми – +26..+28

Полтава – +31...+33

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +30...+32

Харків – +33...+35

Київ – +23...+25



Прогноз погоди на 7 липня / Карта Укргідрометцентру