Похолодание в Украине: стоит ли ожидать заморозков в ближайшее время

В некоторых районах Украины на следующей неделе ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью. На фоне похолодания в западных регионах возможны локальные заморозки на поверхности почвы.

Синоптики уточнят прогноз после выходных в зависимости от изменения атмосферного фронта. Подробнее об этом рассказала начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью "РБК-Украина".

Где возможно похолодание?

Ближайшее заметное понижение температуры воздуха прогнозируют с 13 октября в западных областях. Там в ночные часы ожидается похолодание до +1...+6 градусов.

"Местами там могут снова возникнуть локальные заморозки на поверхности почвы. Но это пока предварительные данные", – отметила Птуха.

Вероятное похолодание и возможные заморозки зависят, в частности, от облачности, поэтому специалисты предоставят более точные данные позже. В то же время о риске стихийных заморозков речи не идет, ведь возможное понижение температуры прогнозируют исключительно на поверхности почвы в некоторых регионах.

Но все-таки уже середина октября. Поэтому даже если они и будут на поверхности почвы, то это – не какая-то аномалия. Это – абсолютно типичная погода для этого времени года,

– добавила Птуха.

Напомним, в ближайшие дни дожди могут накрыть большинство регионов Украины. 11 и 12 октября осадки прогнозируются по всей стране, кроме восточных, южных и Днепропетровской областей.