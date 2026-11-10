До +22 градусов на юге: синоптик объявил о волне потепления в Украине

На этой неделе в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха на фоне периодических дождей. Ближе к выходным столбики термометров в южных областях могут достичь +20...+22 градусов тепла.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда в Украине потеплеет?

Как пояснил синоптик, активная Атлантика вытесняет на Каспий блокирующий холодный антициклон Klaus. Такая перестройка процессов остановит приток арктического воздуха и откроет путь теплым воздушным массам с севера Италии и Средиземноморья.

По словам Постриганя, один из атлантических вихрей под названием "Pia" будет работать как мощный атмосферный тепловой насос.

В своей циркуляции он будет закачивать воздух субтропического происхождения. На юге Португалии и Испании дневные температуры поднимутся до летних +20..+25 градусов. И для этой местности это отнюдь не редкость в этот сезон,

– отметил специалист.

Во вторник, 10 ноября, погодные условия в Украине существенно не изменятся. По прогнозу синоптика, будет преобладать облачная погода с дневными показателями термометров +5...+7 градусов. В ночные часы температура опустится примерно до 0 градусов.

В следующие два дня усилится влияние атмосферных фронтов. Они принесут осадки в виде дождя, а ночью местами с мокрым снегом. Также возможен порывистый ветер. При этом столбики термометров покажут +2...+4 градуса ночью и +6...+8 градусов днем.

Предварительные прогнозы свидетельствуют, что максимальных значений температура достигнет в конце рабочей недели. Как сообщает Постригань, в южных областях столбики термометров превысят +20 градусов. "Это кратковременно, так как последующие холодные атмосферные фронты сменят теплые тенденции", – добавил синоптик.