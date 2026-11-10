До +22 градусів на Півдні: синоптик анонсував хвилю потепління в Україні

Погода

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Коли в Україні потепліє?

Як пояснив синоптик, активна Атлантика витісняє на Каспій блокуючий холодний антициклон Klaus. Така перебудова процесів зупинить надходження арктичного повітря та відкриє шлях теплим повітряним масам із Півночі Італії та Середземномор'я.

За словами Постриганя, один з атлантичних вихорів під назвою "Pia" працюватиме як потужний атмосферний тепловий насос.

У своїй циркуляції він закачуватиме повітря субтропічного походження. На півдні Португалії та Іспанії денні температурні показники підскочать до літніх +20..+25 градусів. І для тієї місцевості це аж ніяк не рідкість у цей сезон– зазначив фахівець.

У вівторок, 10 листопада, погодні умови в Україні суттєво не зміняться. За прогнозом синоптика, переважатиме хмарна погода з денними показниками термометрів +5...+7 градусів. В нічні години температура опуститься приблизно до 0 градусів.

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У наступні два дні посилиться вплив атмосферних фронтів. Вони зумовлять опади дощі, а вночі місцями з мокрим снігом. Також можливий рвучкий вітер. При цьому стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси вночі та +6...+8 градусів вдень.

Попередні прогностичні оцінки свідчать, що найвищих значень температура досягне наприкінці робочого тижня. Як передає Постригань, у південних областях стовпчики термометрів перевалять за +20 градусів. "Це короткочасно, бо наступні холодні атмосферні фронти змінять теплі тренди", – додав синоптик.