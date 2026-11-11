От снега в Карпатах до +20 в южных и центральных областях: чем удивит погода в эти дни

В ближайшие дни в Украине установится дождливая погода. Местами осадки будут значительными. Температура воздуха на юге поднимется до +20 градусов, тогда как на западе страны будет значительно прохладнее

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр.

Где ожидаются осадки и потепление?

По прогнозу синоптиков, в течение 11 – 12 ноября в большинстве областей Украины пройдут умеренные дожди. В то же время в четверг в южной части страны местами ожидаются значительные осадки.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 градусов. Исключением станет среда, ведь тогда, кроме западных и восточных областей, прогнозируется от +0 до +6 градусов.

Днем воздух прогреется до +2…+9 градусов, а в южных регионах – до +13 градусов.

В пятницу, 13 ноября, в большинстве регионов снова будут идти дожди. По данным синоптиков, осадки будут умеренными, а вот ночью в юго-восточных регионах местами ожидаются значительные дожди.

Температура воздуха составит +3…+10 градусов ночью и +8…+14 градусов днем. В южных и местами центральных областях температура поднимется до +15…+20 градусов.

Прохладнее будет в западных регионах, где в течение суток потеплеет лишь до +3…+8 градусов.

При этом в Закарпатье и в Карпатах прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега. Также там возможны порывы ветра со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+6 градусов.

Напомним, в настоящее время активная Атлантика оттесняет блокирующий холодный антициклон Klaus в сторону Каспия. Из-за изменения атмосферных процессов прекратится приток арктического воздуха. Зато откроются пути для теплых воздушных масс из Северной Италии и Средиземноморья.