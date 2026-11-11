Від снігу у Карпатах, до +20 у південних та центральних областях: як здивує погода цими днями

Погода

Такий прогноз оприлюднив Укргідрометцентр.

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Де будуть опади і потепління?

За прогнозом синоптиків, упродовж 11 – 12 листопада в більшості областей України пройдуть помірні дощі. Водночас у четвер у південній частині країни місцями очікуються значні опади.

Температура повітря вночі становитиме -3…+3 градуси. Винятком буде середа, адже тоді, крім західних і східних областей, прогнозують +0…+6 градусів.

Удень повітря прогріється до +2…+9 градусів, а у південних регіонах – до +13 градусів.

У п'ятницю, 13 листопада, у більшості регіонів знову дощитиме. За даними синоптиків, опади будуть помірними, а от уночі у південно-східних регіонах місцями очікуються значні дощі.

Температура повітря становитиме +3…+10 градусів уночі та +8…+14 градусів удень. У південних і місцями центральних областях пригріє до +15…+20 градусів.

Прохолодніше буде у західних регіонах, де впродовж доби потеплішає лише до +3…+8 градусів.

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При цьому на Закарпатті та в Карпатах прогнозують сильні опади у вигляді дощу та снігу. Також там можливі пориви вітру 17 – 22 метри за секунду. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0…+6 градусів.

Нагадаємо, наразі активна Атлантика відтісняє блокуючий холодний антициклон Klaus у бік Каспію. Через зміну атмосферних процесів припиниться надходження арктичного повітря. Натомість відкриються шляхи для теплих повітряних мас з Північної Італії та Середземномор'я.