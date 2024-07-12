"Пекло" до +40 градусов: в Украину пришел мощный сухой антициклон

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться аномальная жара до +40 – 42 градусов. Причиной такой погоды является мощный антициклон.

В пятницу, 12 июля, в южных регионах Украины ожидается температура от +37 до +42 градусов. По словам синоптика Наталки Диденко, жара в Украине пока продолжается, да еще и набирает обороты.

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Аномальная жара в Украине

В большинстве областей термометры будут показывать от +35 до +40 градусов. Даже в западных областях и приграничных районах Сумщины и Харьковщины будет бушевать жара от +31 до +34 градусов.

В Киеве 12 июля также предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34 – +36 градусов.

Ветер завтра будет восточных направлений, небольшой или умеренный, в Крыму и Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15 – 20 метров в секунду. Какие-то существенные дожди в Украине 12 июля – вряд ли, разве на Волыни кое-где брызнет дождиком.

– написала синоптик Диденко.

По ее словам, мощный антициклон блокирует поступление влаги и прохлады с Атлантики. В то же время можно надеяться на постепенное ослабление жары с 20 июля.

Юг Украины будет удерживать раскаленный воздух с чрезвычайной жарой дольше всего,

– добавила Диденко.

Пиковые дни жары – с 13 по 16 июля.

Украинцам также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время жары: пить достаточно воды, использовать смоченные платки, избегать прямых солнечных лучей, носить головные уборы и одежду из натуральных тканей.