Зимней сказки не будет: сколько в Украине будет продолжаться потепление

В Украине в ближайшее время не прогнозируется похолодание. До конца декабря зимнюю погоду ждать не стоит.

Будут ли морозы до конца декабря

Потепление задержится в Украине надолго. В декабре сильных холодов уже не будет.

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Хотя воздух в Украине будет теплым, сухой погоды все же ждать не стоит. Синоптики прогнозируют периодические дожди. Так, 24 декабря осадки будут во всех регионах. Выше всего столбики термометров поднимутся на Западе – до +7...+9 градусов. В других регионах будет на несколько градусов холоднее.

25 декабря дожди покинут только Запад Украины. На остальной территории нашей страны и дальше будет мокро. До 27 декабря включительно осадки будут периодически накрывать различные регионы Украины.

Сухую погоду по всей Украине обещают только 28 декабря. В этот день температура воздуха в западных областях составит +4...+6 градусов. В Киеве будет холоднее – +1…+3 градусов. В то же время в Харькове столбики термометров впервые опустятся ниже 0 градусов – там обещают -1 градус.

Заметим, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что потепление будет продолжаться в Украине до Нового года. Так что снега и мороза в этом месяце уже не будет.