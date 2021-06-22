Главный "метеогерой" недели: в Украину идет жара до +36

Синоптики призвали украинцев настроить себя на адскую погоду. В большинстве регионов в течение этой недели прогнозируют жару до + 36.
Метеорологи сообщают, что в последние дни практически на всей территории страны распространил свое влияние антициклон.
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При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели,
– говорится в сообщении.
Погода в Украине
Синоптики отмечают, что на Юге и в Карпатах вероятны кратковременные локальные дожди и грозы, в остальных областях Украины – сухо.
- температура воздуха будет высокой – отметки на термометрах будут достигать +31...+36 градусов.
Кроме этого, в Укргидрометцентре отметили, что ослабления адской жары стоит ожидать в субботу и воскресенье, 26 – 27 июня.
Именно в эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух,
– добавили метеорологи.