Украину накроют мощные грозы и шквалы – на Востоке прогнозируют +36 градусов

В ближайшие дни, 20 – 21 июля, в Украине прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. Большинство областей накроют сильные дожди, грозы и шквальный ветер.

В то же время отступит жара – в западных, северных и части центральных регионов температура воздуха снизится. Однако на Востоке столбики термометров все же будут достигать до +36 градусов.

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Погода в Украине на 20 июля

Синоптики прогнозируют, что во вторник, 20 июля, в Украине стоит ожидать сильные дожди и грозы в большинстве областей. Солнце будет светить только в Ровненской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Температура воздуха будет колебаться:

На Западе – от +21 до 27 градусов;

градусов; На Севере – от +26 до + 28 градусов;

градусов; В Центре – от +27 до + 29 градусов;

градусов; На Юге – от +32 до + 35 градусов;

градусов; На Востоке – от +32 до + 36 градусов.



Прогноз погоды на 20 июля / данные Укргидрометцентра

Погода в Украине на 21 июля

Метеорологи сообщают, что в среду, 21 июля, мощные ливни и грозы накроют все регионы Украины. В этот день не останется территории, где бы не было осадков, молний и грома.

Кроме этого, стоит ожидать прохладную погоду в западных, северных и центральных областях. Высокую температуру прогнозируют только на Севере и Востоке.

Там столбики термометров будут колебаться от +29 до +34 градусов.



Прогноз погоды на 21 июля / данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды Диденко

Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке предупредила, что контрасты в зоне фронта, который обуславливает дожди и ослабляет жару – значительные, поэтому возможны сильные ливни, град и шквалы.

Жара отступает. Серьезное изменение синоптической ситуации влечет за собой и серьезные последствия и может негативно повлиять на самочувствие,

– добавила синоптик.