Водночас відступить спека – у західних, північних та частині центральних регіонів температура повітря знизиться. Однак на Сході стовпчики термометрів все ж будуть досягати до +36 градусів.

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Погода в Україні на 20 липня

Синоптики прогнозують, що у вівторок, 20 липня, в Україні варто очікувати сильні дощі та грози у більшості областей. Сонце світитиме лише на Рівненщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщина та Криму.

Температура повітря коливатиметься:

На Заході – від + 21 до 27 градусів;

градусів; На Півночі – від +26 до +28 градусів;

градусів; У Центрі – від +27 до +29 градусів;

градусів; На Півдні – від +32 до +35 градусів;

градусів; На Сході – від +32 до +36 градусів.



Прогноз погоди на 20 липня / Дані Укргідрометцентру

Погода в Україні на 21 липня

Метеорологи повідомляють, що у середу, 21 липня, потужні зливи та грози накриють усі регіони України. У цей день не залишиться території, де б не було опадів, блискавок і грому.

Окрім цього, варто очікувати на прохолодну погоду в західних, північних і центральних областях. Високу температуру прогнозують лише на Півночі та Сході.

Там стовпчики термометрів коливатимуться від +29 до +34 градусів.



Прогноз погоди на 21 липня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Діденко

Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що контрасти в зоні фронту, який зумовлює дощі та послаблює спеку – значні, тому можливі сильні зливи, град та шквали.

Спека відступає. Серйозна зміна синоптичної ситуації тягне за собою і серйозні наслідки й може негативно вплинути на самопочуття,

– додала синоптикиня.