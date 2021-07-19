Водночас відступить спека – у західних, північних та частині центральних регіонів температура повітря знизиться. Однак на Сході стовпчики термометрів все ж будуть досягати до +36 градусів.
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Погода в Україні на 20 липня
Синоптики прогнозують, що у вівторок, 20 липня, в Україні варто очікувати сильні дощі та грози у більшості областей. Сонце світитиме лише на Рівненщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщина та Криму.
Температура повітря коливатиметься:
- На Заході – від +21 до 27 градусів;
- На Півночі – від +26 до +28 градусів;
- У Центрі – від +27 до +29 градусів;
- На Півдні – від +32 до +35 градусів;
- На Сході – від +32 до +36 градусів.
Прогноз погоди на 20 липня / Дані Укргідрометцентру
Погода в Україні на 21 липня
Метеорологи повідомляють, що у середу, 21 липня, потужні зливи та грози накриють усі регіони України. У цей день не залишиться території, де б не було опадів, блискавок і грому.
Окрім цього, варто очікувати на прохолодну погоду в західних, північних і центральних областях. Високу температуру прогнозують лише на Півночі та Сході.
- Там стовпчики термометрів коливатимуться від +29 до +34 градусів.
Прогноз погоди на 21 липня / Дані Укргідрометцентру
Прогноз погоди від Діденко
Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що контрасти в зоні фронту, який зумовлює дощі та послаблює спеку – значні, тому можливі сильні зливи, град та шквали.
Спека відступає. Серйозна зміна синоптичної ситуації тягне за собою і серйозні наслідки й може негативно вплинути на самопочуття,
– додала синоптикиня.