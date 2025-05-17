Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будет непогода

В трех областях в ближайшее время будет бушевать непогода первого (желтого) уровня опасности. там синоптики прогнозируют осадки, грозу и сильный ветер.

Об ухудшении погоды сообщили жителям Винницы и области. Днем 18 мая в регионе ожидается гроза. Вследствие этого возможны проблемы с движением транспорта, а также работой энергетических и коммунальных предприятий.

У Ивано-Франковской области и в областном центре 17 и 18 мая ожидается гроза и град 6-19 миллиметров. В регионе также может быть сильный ветер – 15-20 метров в секунду.

У Запорожье и области также предупреждают об опасности. До конца суток 17 мая ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду. Ветер может повредить электрические линии и разрушать деревья. Существует также вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в Украине постепенно будет теплеть. Например, 18 мая в большинстве регионов прогнозируется более высокая температура, чем в последние дни, но будут и незначительные осадки. В Карпатах, где недавно сыпал снег, тепла пока не ожидается.

В целом в эти выходные в Украине еще будет держаться неустойчивая и влажная погода с колебаниями температуры. Дожди, изменение атмосферного давления и заморозки на почве не отступают.