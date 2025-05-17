Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де буде негода

У трьох областях найближчим часом вируватиме негода першого (жовтого) рівня небезпеки.Там синоптики прогнозують опади, грозу та сильний вітер.

Про погіршення погоди повідомили жителів Вінниці та області. Удень 18 травня в регіоні очікується гроза. Внаслідок цього можливі проблеми з рухом транспорту, а також роботою енергетичних та комунальних підприємств.

У Івано-Франківській області та в обласному центрі 17 та 18 травня очікується гроза та град 6-19 міліметрів. У регіоні також може бути сильний вітер – 15-20 метрів за секунду.

У Запоріжжі та області також попереджають про небезпеку. До кінця доби 17 травня очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Вітер може пошкодити електричні лінії та руйнувати дерева. Існує також ймовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, в Україні поступово буде теплішати. Наприклад, 18 травня в більшості регіонів прогнозується вища температура, ніж в останні дні, але будуть і незначні опади. У Карпатах, де нещодавно сипав сніг, тепла поки що не очікується.

Загалом цими вихідними в Україні ще триматиметься нестійка та волога погода з коливаннями температури. Дощі, зміна атмосферного тиску та заморозки на ґрунті не відступають.